La vera impresa delle sardine è ripiantare la grande tenda democratica

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Quando appare un movimento politico, o meglio quando un nuovo brand entra sul mercato elettorale, i sondaggisti impazziscono, come chi vende i giocattoli quando arriva Natale. Non solo, ma la parte “oracolare” vince facilmente (e conindulgenza) sulla freddezza e sul distacco che si richiede a chi si assume il difficile compito di valutare l’opinione pubblica.Si parla naturalmente. La stranezza sondaggista è tale per cui un movimento che, almeno per il momento, dichiara di non volersi trasformare in partito, di non voler presentare liste a nessuna elezione, e perciò volutamente non ha una veste elettorale, sia poi giudicato proprio per le sue potenziali performance elettorali, per quanto grandi. Una giravolta illogica.Vediamolo allora, con mente aperta, come si presenta la fenomenologia politica di questo movimento per tentare di ...

