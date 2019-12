La truffa del “sex work” | donne migranti condannate alla prostituzione

Rai - tentata truffa ai danni del presidente Foa : falso Tria chiede soldi all’azienda per mail. Anzaldi (Vigilanza) : “Voleva accettare - è grave” : Una truffa ai danni della Rai e del presidente del Consiglio di amministrazione, Marcello Foa. È questa la ricostruzione fornita dall’Adnkronos riguardo a una mail ricevuta dal giornalista prima dell’estate a nome di un finto Giovanni Tria, allora ministro dell’Economia del governo gialloverde. Nel messaggio recapitato all’indirizzo di posta elettronica di Foa, il falso titolare del dicastero chiedeva fondi per sviluppare ...

Rai - tentata truffa ai danni del presidente Foa : “finto” Tria chiede soldi ad azienda per mail. Anzaldi (Vigilanza) : “Voleva accettare - è grave” : Una truffa ai danni della Rai e del presidente del Consiglio di amministrazione, Marcello Foa. È questa la ricostruzione fornita dall’Adnkronos riguardo a una mail ricevuta dal giornalista prima dell’estate a nome di un finto Giovanni Tria, allora ministro dell’Economia del governo gialloverde. Nel messaggio recapitato all’indirizzo di posta elettronica di Foa, il falso titolare del dicastero chiedeva fondi per sviluppare ...

"Figlia segreta" del cardinale Ruini/ Falsa identità e truffa con "bollette scontate" : 'Figlia segreta' cardinale Ruini: Falsa identità e truffa con bollette scontate. Due donne, già condannate per episodi simili, finiscono alla sbarra.

Il giallo del cyberattacco alla Rai "Una tentata truffa ai danni di Foa" : Risolto il giallo dell'attacco informatico che ha tenuto per mesi col fiato sospeso i vertici della Rai. Si sarebbe trattato di una tentata truffa ai danni del presidente Marcello Foa Segui su affaritaliani.it

La truffa del telefono rotto - con la bici si schianta contro auto e chiede risarcimento : La truffa ai danni di automobilisti di passaggio è una sorta di variazione della cosiddetta truffa dello specchietto che invece di impiegare un’altra auto questa volta usa un telefonino rotto come esca per ingannare la vittima designata. L'ultimo caso a Foggia dove la polizia ha arrestato due persone.Continua a leggere

Salerno - impiegata delle Poste salva un’anziana dalla truffa : La cassiera di un ufficio postale di Salerno ha salvato una correntista novantenne che era finita nel mirino dei truffatori e si era precipitata nella filiale per ritirare del denaro, convinta di dover usarlo per aiutare il figlio: l'impiegata ha sospettato il raggiro, le ha negato il prelievo e l'ha seguita, chiamando i carabinieri.Continua a leggere

truffa aggravata ai danni dello Stato - nei guai dirigente pubblico salernitano : Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Truffa aggravata ai danni dello Stato. Su disposizione della Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno, nei giorni scorsi, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P del Tribunale di Nocera Inferiore, per la somma di oltre 23.000 euro. Le fiamme Gialle hanno notificato il provvedimento cautelare reale ad un dirigente del Co. ...

Solopaca - tenta la truffa dello specchietto : denunciato pregiudicato : Tempo di lettura: 1 minutoQuesta mattina, i Carabinieri della Stazione di Solopaca, mentre stavano effettuando un servizio di pattuglia per il controllo del territorio, sono intervenuti lungo la Strada Statale 372, in località Fontana Bolla dove hanno notato una strana concitazione tra due automobilisti. Sul posto, infatti, si aveva modo di constatare che un 33enne di Nocera Superiore (Sa) stava chiedendo insistentemente ad un anziano ...

Torna la truffa del mercurio : "Ci hanno detto di mettere soldi e oro nel frigo..." : Giorgia Baroncini Finiti tecnici si introducono nelle abitazioni per controllare l'acqua "contaminata da mercurio". Il racconto di una coppia di anziani che ha scoperto la truffa e messo in fuga i malviventi Bussano alla porta, hanno un'aria professionale e dicono di dover risolvere un problema alle tubature. E con la vecchia scusa dell'acqua contaminata da mercurio cercano di raggirare gli anziani. L'ultimo episodio arriva da ...

Striscia la Notizia - il caso delle bollette-truffa : il caso inquietante - come provano a fregarci : "Miracoli" italiani. Di uno strano caso, a dire il vero anche un poco inquietante, se ne è occupata Striscia la Notizia nella puntata andata in onda su Canale 5 sabato 8 dicembre. Un caso che puzza di truffa e che arriva direttamente da Pordenone. Già, perché il tg satirico ideato da Antonio Ricci h

Contributi - truffa ai danni dell’Inps : 458 denunce in Calabria : Indagini condotte tra il febbraio 2017 e lo scorso novembre con danno erariale allo Stato da quasi sei milioni di euro. Scoperti rapporti e Contributi illegali nel settore agricolo Maxi operazione dei carabinieri di San Luca che hanno denunciato in stato di libertà 458 persone, tra cui 12 imprenditori agricoli, alla Procura della Repubblica di […] L'articolo Contributi, truffa ai danni dell’Inps: 458 denunce in Calabria proviene da ...

Benevento - truffa dello specchietto : denunciati due minorenni : Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Personale della Squadra Volanti – Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Benevento, nel corso di un servizio finalizzato al controllo del territorio e alla repressione dei reati predatori, nella mattinata odierna ha sorpreso in flagranza di reato due minorenni napoletani che dopo aver simulato un incidente stradale hanno richiesto dei soldi ad un ignaro ...

Notizie del giorno – truffa nel mondo del calcio - lite nello spogliatoio del Torino - le ultime di calciomercato : Notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui. Truffa nel mondo del calcio – Episodio incredibile che riguarda il mondo del calcio, è andata in scena una vera e propria Truffa, nel dettaglio è finito nel mirino il trasferimento del calciatore Bernio Verhagen in Danimarca. Il Viborg Fodsports Forening è ...

truffa delle slot machine : vincite “pilotate” e slot spacciate per “dispositivi medicali” : slot machine: un sistema pericoloso, sul quale lo Stato ha dovuto imporre una legislatura al fine di limitare i pericoli della compulsione del gioco d’azzardo. Il sistema, però, è anche corrotto da una serie di pratiche illegali recentemente scoperte sia da un reportage fatto da Le Iene che dalle forze dell’ordine, che hanno scoperto un sistema illegale che approfittava della buona fede dei consumatori ma era del tutto fuori norma di ...