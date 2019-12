La truffa del “sex work” : donne migranti condannate alla prostituzione : di Maddalena Celano Uno dei miti più convincenti sulla prostituzione è che sia “la più antica professione”. Le femministe abolizioniste che desiderano vedere la fine del commercio sessuale, la definiscono "la più antica oppressione" e resistono all'idea che la prostituzione sia semplicemente "un lavoro come un altro". Da una ricerca dell' accademica e giornalista d' inchiesta J. Bindel risulta che, nel 1985, 15 anni prima che il governo ...

Rai - tentata truffa ai danni del presidente Foa : falso Tria chiede soldi all’azienda per mail. Anzaldi (Vigilanza) : “Voleva accettare - è grave” : Una truffa ai danni della Rai e del presidente del Consiglio di amministrazione, Marcello Foa. È questa la ricostruzione fornita dall’Adnkronos riguardo a una mail ricevuta dal giornalista prima dell’estate a nome di un finto Giovanni Tria , allora ministro dell’Economia del governo gialloverde. Nel messaggio recapitato all’indirizzo di posta elettronica di Foa, il falso titolare del dicastero chiede va fondi per sviluppare ...

Rai - tentata truffa ai danni del presidente Foa : “finto” Tria chiede soldi ad azienda per mail. Anzaldi (Vigilanza) : “Voleva accettare - è grave” : Una truffa ai danni della Rai e del presidente del Consiglio di amministrazione, Marcello Foa. È questa la ricostruzione fornita dall’Adnkronos riguardo a una mail ricevuta dal giornalista prima dell’estate a nome di un finto Giovanni Tria , allora ministro dell’Economia del governo gialloverde. Nel messaggio recapitato all’indirizzo di posta elettronica di Foa, il falso titolare del dicastero chiede va fondi per sviluppare ...

"Figlia segreta" del cardinale Ruini/ Falsa identità e truffa con "bollette scontate" : 'Figlia segreta' cardinale Ruini : Falsa identità e truffa con bollette scontate. Due donne, già condannate per episodi simili, finiscono alla sbarra.

Il giallo del cyberattacco alla Rai "Una tentata truffa ai danni di Foa" : Risolto il giallo dell'attacco informatico che ha tenuto per mesi col fiato sospeso i vertici della Rai. Si sarebbe trattato di una tentata truffa ai danni del presidente Marcello Foa Segui su affaritaliani.it

La truffa del telefono rotto - con la bici si schianta contro auto e chiede risarcimento : La truffa ai danni di auto mobilisti di passaggio è una sorta di variazione della cosiddetta truffa dello specchietto che invece di impiegare un’altra auto questa volta usa un telefonino rotto come esca per ingannare la vittima designata. L'ultimo caso a Foggia dove la polizia ha arrestato due persone.Continua a leggere

Salerno - impiegata delle Poste salva un’anziana dalla truffa : La cassiera di un ufficio postale di Salerno ha salvato una correntista novantenne che era finita nel mirino dei truffatori e si era precipitata nella filiale per ritirare del denaro, convinta di dover usarlo per aiutare il figlio: l'impiegata ha sospettato il raggiro, le ha negato il prelievo e l'ha seguita, chiamando i carabinieri.Continua a leggere