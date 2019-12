La terapia genetica restituisce la vista a due bambini | regalo di Natale

Leggi la notizia su dilei

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Francesca Simonelli, Direttrice della Clinica Oculistica dell’Università Vanvitelli, ha realizzato per la prima volta in Italia un trattamento digenica per due casi di distrofie retiniche ereditarie. Il gene viene trasportato grazie ad un virus. Con un’iniezione viene inserita nel citoplasma della cellula della retina, poi passa nel nucleo e lavora al posto di quello malato. E lamigliora. È una sorta di miracolo diquello annunciato a Napoli. Cosa sono le distrofie genetiche ereditarie Le distrofie retiniche ereditarie sono malattiemente determinate, che comportano una progressiva degenerazione dei fotorecettori della retina (coni e bastoncelli) con grave riduzione della capacità visiva nel corso degli anni. Le persone nate con mutazioni in entrambe le coppie del gene RPE65 possono andare incontro ad una perdita quasi totale dellasin dalla tenera ...

