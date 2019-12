La storia di John Frusciante che è rientrato nei Red Hot Chili Peppers

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 16 dicembre 2019) (foto: Getty Images) “è tornato nel gruppo”, hanno ripetuto allo sfinimento tutti i siti di news e i social a partire da ieri sera, quando è stato dato l’annuncio del ritorno del chitarrista storico nella formazione della band americana Red Hot, con loro fin dal 1988 dopo la morte del primo chitarrista Hillel Slovak. Il riferimento è ovviamente al romanzo di Enrico Brizzi del 1994 Jackè uscito dal gruppo, che usava nella suadi formazione adolescenziale la metafora dell’uscita inaspettata e coraggiosa del musicista, avvenuta proprio quell’anno nel momento in cui la band era all’apice della carriera. La decisione di abbandonare i compagni in tour diveniva nel libro simbolo del lanciarsi oltre le convenzioni e le aspettative sociali, ma in realtàall’epoca prese quella decisione estenuato dalla fama ed esacerbato nei rapporti con ...

