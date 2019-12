La spettatrice | Tiziano Ferro? No ai gay in tv a Natale Mara Venier la mette

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’intervista di, nel corso della trasmissione “Domenica In”, ha registrato ottimi ascolti, ma anche qualche polemica. Sotto allo scatto che la conduttrice ha pubblicato su Instagram insieme al cantante, un’utente ha commentato: “Nel periodo delle feste natalizie, che è la festa della famiglia non mi è piaciuto un’intervista ad un omosessuale. In altri periodi dell’anno ok”. La risposta dellanon si è fatta attendere: “Cara, d’amore si può parlare tutto l’anno perché l’amore non ha sesso!”. Visualizza questo post su Instagramsei grandeeeee!!! ❤️❤️ @❤️

