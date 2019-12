La sicurezza costa L’appello del capo della Polizia Gabrielli al Governo | “Immorale che

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Gli straordinari nelle cifre che vengono riconosciute oggi non sono più attuali: è immorale che vengano percepiti a due anni di distanza da quando vengono fatti ed è immorale che vengano pagati 4 euro l’ora. Poi vediamo anche come e quando sono fatti, ma questo è un altro discorso”. E’ quanto ha detto il, Franco, intervenendo al convegno organizzato dal sindacato Silp-Cgil. “I cittadini – ha detto ancora– vogliono vedere laal di fuori delle fasce 8-14 e 17-20, vogliono vederla la sera, di notte, nei giorni di festa ma tutto questo va remunerato. Chi vive una condizione di disagio va retribuito il giusto. Pretendiamo che sia aperto il tavolo per il nuovo contratto di lavoro e l’apertura di una autonoma area negoziale ma al di làsalvaguardia di uno stipendio dignitoso per tutti, ...

