La rosa del Parma nella stagione 2019-2020

Ciclismo - la formazione e la rosa 2020 della Trek-Segafredo : Vincenzo Nibali il nuovo faro - Giulio Ciccone in rampa di lancio : Siamo ormai giunti alle ultimissime presentazioni delle formazioni World Tour del 2020. Quest’oggi si vola negli Stati Uniti dalla Trek-Segafredo, la squadra a stelle e strisce dalla fortissima matrice italiana. Undici vittorie e un undicesimo posto nel ranking UCI non sono di certo positivi per una stagione quasi da dimenticare. Le uniche gioie sono arrivate nella seconda parte del 2019, e i meriti se li prendono Bauke Mollema, Giulio ...

Ciclismo - Giro d’Italia 2020 : anche Tadej Pogacar potrebbe essere al via della prossima Corsa rosa : Da mesi ormai si susseguono le voci che vorrebbero Tadej Pogacar, giovanissima stella della UAE Team Emirates, al via del Giro d’Italia 2020. Ancora nulla è ufficiale, ma secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport è molto probabile che lo sloveno incentri la prossima stagione sulla Corsa Rosa. Sul sito del maggiore quotidiano sportivo italiano, d’altronde, lo scorso 25 ottobre era stata pubblicata un’intervista a ...

Basket - Serie A 2019-2020 : colpo esterno della Virtus Roma - Trento battuta con una clamorosa rimonta nell’ultimo quarto : colpo esterno della Virtus Roma, che sbanca la “BLM Group Arena” di Trento con il punteggio di 82-88. Decisivo l’ultimo quarto, nel quale i capitolini piazzano un clamoroso parziale di 0-19, rimontando lo svantaggio e conducendo il match in porto senza soffrire particolarmente negli ultimi minuti. La palma di MVP dell’incontro va senza dubbio a Jerome Dyson, autore di una super prestazione (23 punti, 6 rimbalzi e 6 assist), ma tra ...

Basket - Serie A 2019-2020 : colpo esterno della Virtus Roma - Trento battuta con una clamorosa rimonta nell’ultimo quarto : colpo esterno della Virtus Roma, che sbanca la “BLM Group Arena” di Trento con il punteggio di 82-88. Decisivo l’ultimo quarto, nel quale i capitolini piazzano un clamoroso parziale di 0-19, rimontando lo svantaggio e conducendo il match in porto senza soffrire particolarmente negli ultimi minuti. La palma di MVP dell’incontro va senza dubbio a Jerome Dyson, autore di una super prestazione (23 punti, 6 rimbalzi e 6 ...

Inter - clamorosa decisione della società : è ufficiale! : Inter, arriva una fortissima presa di posizione. Dopo la cocente eliminazione in Champions League e le polemiche degli ultimi giorni, arriva la nota ufficiale del club nerazzurro. Inter e il Corriere dello Sport, la polemica non si placa. Tutto è iniziato col titolo ‘Black Friday’ su Rumelu Lukaku, definito razzista anche dal club, e la […] L'articolo Inter, clamorosa decisione della società: è ufficiale! proviene da ...

La rosa del Cagliari nella stagione 2019-2020 : La rosa del Cagliari nella stagione 2019-2020. Mercato ambizioso per i sardi che sognano l’Europa. Il ritorno di Nainggolan la ciliegina sulla torta. Cagliari – La rosa del Cagliari nella stagione 2019-2020. Un mercato ricco per la squadra sarda che sogna un piazzamento in Europa. Il condottiero di questa ‘battaglia’ sarà sempre Rolando Maran. La rosa del Cagliari 2019-2020 Di seguito la rosa del Cagliari nella ...

Barcellona : Alena e la lunghezza della rosa : Alena ha disputato una prestazione eccezionale in Inter-Barcellona. Valverde ha una rosa estremamente lunga Il successo del Barcellona a San Siro ha manifestato il livello della rosa del Barcellona. Anche con tanti comprimari, si è visto un livello tecnico incredibile. Uno dei migliori in campo è stato Alena, classe 1998 prodotto della Cantera che spesso trova poco spazio. Oltre a essere il giocatore con più passaggi (93), Alena è stato il ...

Ciclismo - la formazione e la rosa 2020 del Team Sunweb : Matthews e Benoot per le classiche. Dainese la speranza azzurra per le volate : Sedicesimo appuntamento con la presentazione delle squadre World Tour 2020. Questa volta parleremo dei tedeschi del Team Sunweb, che sono reduci da una stagione pressoché da dimenticare dopo hanno ottenuto solamente nove vittorie nonché il quindicesimo posto nel ranking mondiali UCI. Tre primati sono arrivati dall’olandese Cees Bol, altri tre dall’australiano Michael Matthews, tra cui il GP del Quebec, la cronometro finale del Giro ...

La rosa del Napoli perde valore : si salva solo Meret - che vale il 33% in più rispetto all’anno scorso : Alex Meret vale 40 milioni di euro. Ed è l’unico giocatore del Napoli, con Luperto (che però vale 5 milioni) ad aver aumentato il proprio valore di mercato rispetto allo scorso anno, secondo i dati di Transfermarkt. Il portiere azzurro vale il 33% in più rispetto a dicembre 2018. In un panorama complessivo della Serie A in cui Dybala e Lautaro Martinez rappresentano il picco di mercato, la valutazione del Napoli risente della crisi in ...

Francesco Urraro - il primo atto dell'ex M5s da senatore leghista : "Blitz in Commissione" - roba clamorosa : Appena passato dal M5s alla Lega, il sentore grillino Francesco Urraro sarebbe già stato protagonista di un clamoroso "blitz" salviniano. A riportarlo è il Fatto quotidiano, che non ha accolto bene il cambio di casacca dei 5 Stelle (con l'avvocato campano hanno saltato il fosso direzione Carroccio a

Massimo Bossetti - clamorosa mossa della moglie : il marito è infuriato : Massimo Bossetti, clamorosa mossa della moglie che fa infuriare tutti: gli avvocati e anche suo marito per nulla d’accordo con lei e la sua decisione. Nonostante la definitiva condanna all’ergastolo per l’omicidio della piccola Yara Gambirasio, la vicenda di Massimo Bossetti pare non essere ancora finita del tutto. Ad agitare le acque ci pensa sua […] L'articolo Massimo Bossetti, clamorosa mossa della moglie: il marito è ...

Ciclismo - la formazione e la rosa 2020 del Team Jumbo-Visma : Primoz Roglic e Tom Dumoulin possono mettere paura alla Ineos : Quindicesima puntata con la presentazione delle squadre World Tour 2020. Quest’oggi la parola tocca agli olandesi del Team Jumbo-Visma, che hanno chiuso il 2019 al terzo posto del ranking mondiale UCI; ma soprattutto al primo posto, a livello individuale, con il mattatore della stagione: Primoz Roglic. Complessivamente i ragazzi di giallo nero vestiti hanno conquistato cinquantuno primati di cui quindici con Dylan Groenewegen e tredici con ...

Champions - tutti qualificati i club con valore della rosa più alto : valore rose club Champions – Si è conclusa la fase a gironi della UEFA Champions League, che ha riservato qualche colpo di scena nell’ultima giornata. Diversi gironi si sono decisi proprio nel sesto e ultimo turno della fase a gruppi, che ha promosso le migliori 16 squadre del torneo al prossimo turno. L’Atalanta, ad esempio, […] L'articolo Champions, tutti qualificati i club con valore della rosa più alto è stato realizzato da ...

Aumentano gli ospedali amici delle donne - bollini rosa per 335 : Aumentano gli ospedali da bollino rosa. Sono passate da 306 a 335 le strutture italiane impegnate nella promozione della medicina di genere e che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie femminili, e per questo insigniti dai bollini rosa 2020-21 da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Le schede con le informazioni sui servizi degli ...