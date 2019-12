La proposta clamorosa di Salvini a Conte | tutti uniti per risolvere le crisi | poi il

Leggi la notizia su newsmondo

Matteo Salvini propone a Conte la formazione di un Comitato di salvezza nazionale che possa risolvere le crisi urgenti e portare l'Italia al voto. Matteo Salvini cambia strategia e chiede al premier Giuseppe Conte la formazione di un Comitato di salvezza nazionale (composto dalla maggioranza e dall'opposizione) per risolvere le crisi urgenti e poi tornare al voto. Matteo Salvini cambia strategia e chiede a Conte la formazione di un Comitato di salvezza nazionale: "Basta insulti e querele" Matteo Salvini inaugura la stagione della responsabilità con un appello al governo. Il leader della Lega propone una tregua al premier Giuseppe Conte per arrivare alla formazione di un Comitato di salvezza nazionale che possa lavorare unito e compatto per ...

