La Minaccia che viene dalle sabbie | ecco l’espansione Tomb Kings per Chaosbane

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’ Action Rpg “Warhammer Fantasy Battle:” (da adesso solo), non ha avuto il successo sperato, visto che la qualità del suo operato impallidisce di fronte a giganti del genere come: Titan Quest, Path to Exile, Grim Dawn e l’immortale Diablo 3 (ricordatevi che il prossimo anno uscirà il 4). Le meccaniche obsolete, la grafica piatta, il gameplay troppo lineare e senza la possibilità di creare vere e proprie build (ovvero archetipi di determinati personaggi. Esempio: Voglio fare il mago, ma lo voglio specializzare nel supporto e non nel fare danni), il loot (ciò che si raccoglie dai nemici sconfitti) banale, tutto questo ha influito in maniera negativa sulle recensioni date dagli utenti eriviste su questo gioco di casa Eko Software, la quale, non si è voluta arrendere, rilasciando, proprio oggi, un DLC dedicato ad una nuova avventura, ...

howmarty : - €200 per non pubblicarle, o che ne so, magari essendo vostra amica raccontate che avete fatto una cosa a tre (PER… - OryDf : @angelinascanu E' giusto che lo faccia presente. Qualsiasi minaccia va denunciata a 360° Ti ricordo che per la SEGR… - babbuezzu : Isis alza la testa e minaccia (documento) i Curdi di Deir ez-Zor un altro civile che lavorava x l'amministrazione… -