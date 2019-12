La Manovra non cambia più | ecco le 10 principali misure

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Varata dal Consiglio dei ministri in seduta notturna e «salvo intese» il 16 ottobre scorso la legge di Bilancio 2020 ha incassato il via libera in prima lettura del Senato dopo il voto di fiducia sul maxi emendamento che ha sostituito interamente la prima sezione del Ddl. Una corsa contro il tempo in tandem con la Camera per evitare l'esercizio provvisorio che ha in pratica «congela» il testo nella versione di Palazzo Madama. Questi i suoi capisaldi.

