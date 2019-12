Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiOliveto Citra – Ladialper la fine dell’anno, con la mostra REMNANT, personale di Alessandro Grazi. Il grand opening delle opere dell’artista toscano, che per Oliveto ha già firmato un murales nel Borgo della Regina dedicato al leader degli Osanna, Lino Vairetti, è fissato per venerdì 20 Dicembre alle ore 17.30. Le opere di Alessandro Grazi sono contraddistinte da una sperimentazione grafica e materica caratterizzata da spirito ironico e critico, risentendo frequentemente sia di richiami spazialisti che futuristi. L’artista utilizza dinamicamente lo spazio dell’opera come una pagina bianca su cui tracciare linee e segni grafici, disporre disegni ed immagini, parole, frasi e tagli pittorici, unendo abilmente la ricerca visiva tipica del pubblicitario consumato con un’idea di più ampio respiro ...

anteprima24 : ** La maison dell'arte di Casa Coste riapre al pubblico ** -