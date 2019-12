La Lega Pro si ferma Il presidente Ghirelli | “Vogliamo risposte dal governo”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sciopero dellaPro. Ilannuncia lo stop per una giornata: “Vogliamodal governo”. ROMA – Sciopero dellaPro. Dopo ore di riflessioni i vertici del campionato hanno deciso di dare un segnale forte e decidere dirsi almeno per un turno. La prima giornata di ritorno (in programma il 21 e il 22 dicembre 2019 n.d.r.) non si disputerà, almeno per il momento. La decisione, però, di non scendere in campo potrebbe essere ribadita anche nelle prossime settimane se non arriverà nessuna risposta da parte del Governo. I colloqui tra le parti sono in corso ormai da diverse settimane ma non si è mai riusciti ad arrivare alla fumata bianca. L’annuncio delL’annuncio dello sciopero è stato dato in una nota che porta la firma delFranco: “Abbiamo deciso che il primo turno ...

LegaProOfficial : DEFISCALIZZAZIONE PER I NOSTRI CLUB Il 21 e 22 dicembre (prima di ritorno) la #SerieC non scende in campo. Mercole… - sani_rossana : RT @jacopo_iacoboni: Questo video non è un pensiero personale di Marione: è il cuore dell’ideologia e della propaganda unofficial pro M5S p… - cremaonline : La #serieC riprende a gennaio. Sciopero della #LegaPro per la mancata defiscalizzazione -