La Juventus entra negli e-Sports | obiettivo vittoria

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Lafa sul serio anche in ambito e. È nato infatti il team, composto da tre giocatori Pes professionisti, che sarà protagonista della competizione eFootball.Pro indetta da Konami. I player della squadra portano il nome di Ettore Giannuzzi, Luca Tubelli e Renzo Lodeserto. Sarà un campionato tutto da gustare, con sfide 3vs3 a cui parteciperanno 10 club. Si parte con la Regular League (9 giornate) in programma a Barcellona, con avvio il 14 dicembre e termine previsto per il 18 aprile, prima delle Finals ad eliminazione diretta a cui accederanno le prime sei classificate. La gestione operativa del team bianconero è stata affidata ad Astralis Group, una delle società leader del pianeta dei giochi elettronici competitivi. Salvo colpi di scena, il teamprenderà parte anche alla prossima eSerie A Tim, la competizione organizzata da Lega Serie A e riservata ai ...

