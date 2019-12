La Folgore Acquavella torna al successo | superata la Felice Scandone

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiMontella (Av) – Ripartiva dall’Irpinia, e precisamente da Montella, il cammino dellafemminile, reduce dal primo stop stagionale rimediato domenica scorsa al PalAlento contro il Tramonti. Nel sesto turno del gruppo B di Serie C-2, allo stadio Comunale di Montella, le cilentane, con 9 punti raccolti in 4 gare, fronteggiavano, nel match diretto da Daniele Tarantino della sezione di Agropoli, la, con sole 2 lunghezze in graduatoria. Mr. Di Luccio, privo di Vassalluzzo portiere titolare, si affidava, dal primo minuto al quintetto composto da Gaia Laura tra i pali, con Bertolini come ultimo baluardo difensivo, con la coppia Di Santi–Di Luccia come laterali, mentre il nel ruolo di pivot spazio a D’Isabella. Le cilentane si impongono per 9-3 portandosi nuovamente a -3 dalla vetta della classifica, visto il ...

anteprima24 : ** La Folgore Acquavella torna al successo, superata la ... ** - ErnestoRocco1 : Calcio a 5 femminile: Serie C-2, la Folgore Acquavella torna al successo #CalcioA5Femminile #FeliceScandone… - InfoCilentoWeb : Calcio a 5 femminile: Serie C-2, la Folgore Acquavella torna al successo #CalcioA5Femminile #FeliceScandone… -