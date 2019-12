La Fillea CGIL torna a Casal di Principe | domani inaugurazione della sede

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti, 17 dicembre 2019 alle ore 16,30 in Piazza Mercato adi, lainaugura la Casa dei lavoratori edili e di tutto il settore delle costruzioni e legno. “diè una terra di grandi lavoratori che, soprattutto nell’edilizia trasfertista, ogni giorno prestano la loro fatica. Qui lo scorso anno, laha tenuto il Congresso di categoria ed è questo, ad oggi, l’unico comune in provincia che ha firmato il Protocollo sulla legalità.” dichiara la segretaria generale Irene Velotti. “Gli annicrisi del settore dell’edilizia hanno visto Terra di Lavoro soffrire se possibile ancor di più del resto del Paese: troppi i posti di lavoro persi e le opere bloccate. Noi non ci arrendiamo e vogliamo ripartire dai territori con l’azione sindacale”. “Torniamo lì dove storicamente ci sono le terre degli edili – conclude ...

