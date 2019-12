La figlia morì nel 1989 | uccisa dall' ex | Deve risarcirmi lo Stato

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Francesca Bernasconi Domani l'udienza, durante la quale la donna chiederà il risarcimento: "Il killer non paga, ma anche loè responsabile" Era il. E Monia aveva solo 19 anni quandodal suo ex fidanzato. È stata una delle numerose vittime di femminicidio. Ora la madre, Gigliola Bono, chiede giustizia. Monia,'ex Il 13 dicembre del, il giorno di Santa Lucia, Monia Del Pero fu attirata dal suo ex fidanzato in una trappola. Lui, Simone Scotuzzi, coeataneo di Monia, le aveva chiesto di vederla ma, una volta incontratala, la aveva strangolata, chiusa in un sacco e poi gettata in un burrone, sotto un ponte. Le ricerche erano partite immediatamente e, nei primi giorni, anche l'assassino partecipò al setacciamento della zona, fino a quando crollò e confessò l'omicidio, indicando agli investigatori dove avrebbero potuto trovare il corpo della ...

