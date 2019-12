La dura risposta delle Ferrovie tedesche a Greta | “Potevi dire che avevi un posto prima

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 16 dicembre 2019)Thunberg, polemica con le: “laclasse” “Viaggio su un treno sovraffollato attraverso la Germania e finalmente torno a casa”. Questa la frase postata su Twitter daThunberg, accompagnata da una foto che la ritrae seduta a terra tra le valigie, che ha scatenato una polemica tra l’attivista svedese e la Deutsche Bahn, la società ferroviaria tedesca. Ma cosa è successo? Il post social della 16enne ambientalista, di ritorno dalla Cop25 di Madrid e dalla sua visita a Torino in treno – mezzo che, come noto, predilige perché meno inquinante – sulla tratta Francoforte-Amburgo non è stato gradito dalla società che la gestisce. “Cara, grazie per il tuo sostegno agli impiegatinella nostra lotta contro il cambiamento climatico. Siamo contenti che sabato hai viaggiato con noi sul treno ICE ...

Al3xI98O : @qui_e_ora_ @PaolaPagliaro Da te mi aspettavo proprio una risposta così, ormai ti conosco ?? Io spero che tu, nella… - PascalAlia1 : RT @RaiSport: ? #Higuain: ''Tridente? #Sarri ha voluto provare e noi abbiamo dato una bella risposta in campo. Campionato difficile, con l'… - Luisa33546687 : @iLEPNa7cSpbrs1L L'ambasciatore cinese in Germania ha affermato: se la Germania abbandona Huawei 5G, devi anche d… -