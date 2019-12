La DP Noleggi Sg Volley affonda l’Oplonti e sale al terzo posto

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – Preziosa vittoria ottenuta sul parquet del Palazzetto dello Sport di San Giorgio del Sannio dalle diavole rosse della DPSGche con un perentorio 3-1 si sbarazzano delle quotatissime avversarie delNapoli acciuffando la terza posizione in classifica. Una buona prova quella offerta dalle biancorosse locali, che ancora una volta hanno mostrato il proprio carattere mettendo in campo grinta e cuore e sopperendo anche a qualche momento no che si è avuto durante la gara. Sicuramente dopo un primo set condotto con ampio margine sin dalle prime battute, il risultato finale si pensava potesse essere ancora più rotondo, ma nello sport bisogna fare i conti anche con gli avversari, soprattutto se potenzialmente molto brave come le atlete napoletane del. L’importante però era riuscire ad ottenere i tre ...

