La Circumvesuviana è la peggior linea ferroviaria d’Italia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Fermate fantasma, vagoni del dopo guerra, treni sempre più affollati – quando ci sono – soppressioni e ritardi come non ci fosse un domani. Finalmente Legambiente riconosce allail premio, ampiamente meritato, di tratta. Dopo l’ironia sui social dei pendolari, ormai rassegnati, ad un servizio quello offerto dall’Eav che catapulta il capoluogo campano nel terzo mondo della libera mobilità, ed un secondo posto ai danni della tratta Roma – Lido sempre più stretto, lafinalmente è alla guida della classifica stilata da Legambiente sui disservizi. La speranza, ora, e che si possa far luce sulle ambigue gestioni del mezzo di trasporto che collega Napoli con la sua costa vesuviana. Nella classifica aggiornata, pubblicata questa mattina dal portale dell’associazione ambientalista ...

