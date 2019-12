La Circumvesuviana come terapia | la favola del piccolo Michele

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Si pensa che la vera bellezza di un luogo da raggiungere sia nel viaggio stesso che passa nel percorso d’arrivo, così è quanto più filosoficamente possiamo mai immaginare questo termine. Ne sanno qualcosa i pendolari dellanapoletana, la linea ferroviaria che dai comuni vesuviani raggiunge il capoluogo campano. Un vero è proprio viaggio della speranza, tra disservizi, ritardi, soppressioni e tanto altro. Per il, un bimbo autistico ed emofiliaco di Torre del Greco, la circum è proprio quel filosofico “tanto altro”. A soli 8 anni e mezzo, si ritrova ad affrontare quotidianamente ogni settimana quel viaggio, che dalla sua casetta lo porta a Napoli per raggiungere il centro specialistico, dove effettuerà le cure di rito. Il disagio, diventa così una lodevole occasione per prendere consapevolezza di se. Sappiamo bene ...

