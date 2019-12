La Cina invita Özil ad andare di persona nello Xinjiang dopo il tweet del calciatore

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Lahato ilMesuta recarsi di, la regione cinese a maggioranza uigura,le dure critiche da lui espresse su Twitter contro Pechino per la persecuzione della popolazione. Il centrocampista tedesco di origine turca, in forza attualmente all’Arsenal, si era schierato contro la persecuzione degli uiguri, minoranza etnica di religione musulmana e di ceppo etnico turco, per la quale il governo di Pechino continua a ricevere numerose critiche da parte delle organizzazioni internazionali in favore dei diritti umani. Domenica, in tutta risposta, l’emittente statale CCTV ha ritirato la trasmissione dal vivo della partita della Premier League tra l’Arsenal e il Manchester City. #HayırlıCumalarDoğuTürkistan ???????? pic.twitter.com/dJgeK4KSIk — Mesut(@MesutOzil1088) December 13, 2019 Laritiene chesia stato ...

