La chiamata leghista al tavolo va deserta

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Giorgetti e Salvini. Salvini e Giorgetti. Chi frequenta la Lega sa che le cose qui non funzionano come da altre parti: “Se io dico a Salvini una cosa e a Matteo piace, lui se la intesta e la diffonde….”. Così parla un alto esponente. Funziona così nel partito più longevo d’Italia. Ecco, Giancarlo Giorgetti lo ripeteva da tempo: “Ci sono delle emergenze a cui va posto rimedio, altrimenti ne pagheremmo il conto per decenni”.Negli ultimi mesi, il deus ex machina della Lega parlava a suocera perché nuora intendesse. Non c’era occasione in cui “GG” - i leghisti chiamano così Giorgetti – non scomodava il contesto di un Paese travolto da una crisi economica, che a tratti sembrava e sembra irreversibile, per provare a far riflettere il numero uno di via Bellerio, Matteo Salvini. Il quale, ...

