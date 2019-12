La cartolina di auguri di Rania di Giordania | «L’amore | il miglior regalo»

Leggi la notizia su vanityfair

di, il diploma della figlia Salma Anche per i Reali è tempo di Feste, di. Così dopo la dei sovrani di Spagna, in posa con le loro ragazze Leonor e Sofia, ecco quella dei reali di. Ci sono in posa la regina, re Abdallah e i quattro figli: il principe Hussein, la principessa Iman, che è copia della mamma, la principessa Salma e il più piccolo principe Hashem. Lo sfondo è neutro, sono tutti vestiti di bianco. Sorridono e si abbracciano. Il messaggio di è semplice ma efficace: «Buon anno a tutti voi, ...

