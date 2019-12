Kenny | la tigre bianca che nessuno vuole | è deforme perché nata dall’incrocio forzato tra

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 16 dicembre 2019)a causa dell’uomo: la triste storia diQuella diè una storia triste. Era una maestosadall’espressione particolare, con il suo muso corto e largo, e gli occhi strabici. Aspetto bizzarro dovuto a disabilità fisiche e mentali, attribuite all’incrociodall’uomo tra fratelli.: quando l’intervento dell’uomo compromette la vita degli animali Le tigri bianche dello stesso sangue vengono spesso fatte accoppiare forzatamente per produrne altre totalmente pure, in modo da poterle vendere a zoo, hotel e vari consumatori a prezzi spropositati. Sono infatti ricercateerroneamente ritenute in via di estinzione. Spesso però gli accoppiamenti non funzionano e così è successo anche acon deformità facciali e una formazione anomala della bocca che le impediva di chiuderla, anche se non si trattava di ...

