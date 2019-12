Kate Middleton in tv confessa di quando ha fatto la cameriera

Leggi la notizia su dilei

(Di lunedì 16 dicembre 2019)ha rivelato di aver lavorato come, un’esperienza che l’ha segnata: “Fu terribile“. La Duchessa di Cambridge, protagonista col marito William, della trasmissione A Berry Royal Christmas, ha conquistato il pubblico televisivo, complice il look rosso da migliaia di sterline e le confessioni sulla sua vita privata. Chi avrebbe mai detto che la futura Regina d’Inghilterra avesse servito ai tavoli. È accaduto durante gli anni dell’università. Mala conduttrice Mary Berry le chiede come è andata, Ladyrivela candidamente che “fu terribile“.poi svela cosa haWilliam per conquistarla ai tempi in cui erano studenti alla St. Andrews. Il Principe ha cucinato per lei ogni tipo di piatto, ma il suo forte era la salsa alla bolognese. In trasmissione non specificano però di cosa si trattava ...

