Juventus Udinese | Bonucci è importante nelle verticalizzazioni

LIVE Juventus-Udinese 3-1 - Serie A calcio in DIRETTA : i bianconeri di Sarri battono i friulani e tornano in testa in attesa dell’Inter. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER VIDEO highlights E SINTESI 17.00 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per aver seguito Juventus-Udinese su questa pagina, un saluto dalla redazione di OA Sport. 16.57 LE Pagelle DELLA JUVENTUS: Buffon 6,5, Danilo 6,5, Bonucci 7 (dal 75′ De Ligt 6), Demiral 7, De Sciglio 6,5, Rabiot 6,5, Bentancur 6, Matuidi 6, Dybala 8 (dal 75′ Bernardeschi 6), Higuain 7 ...

Juventus Udinese 3-1 : cronaca e tabellino : All’Allianz Stadium, la 16ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juventus e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Marco Baridon, inviato a Torino) – Prova convincente della Juve di Sarri che archivia la pratica Udinese già nel primo tempo grazie alla doppietta di Ronaldo e al gol di Bonucci. Di Pussetto la rete dei friulani. Sintesi Juventus Udinese 3-1 MOVIOLA 9' Gol Ronaldo – Destro ricamato del portoghese ...

PAGELLE Juventus Udinese : Cristiano Ronaldo al top - Pussetto ci prova VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Juventus Udinese Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Juventus e Udinese, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Ronaldo Juventus: Buffon 7; Danilo 6, Bonucci 7.5 (75' De Ligt 6.5), Demiral 7, De Sciglio 6.5; Rabiot 6.5, Bentancur 6.5, Matuidi 6.5; Dybala 7.5 (75' Bernardeschi 6.5); Ronaldo 8, Higuain 7.5 ...

LIVE Juventus-Udinese 3-1 - Serie A calcio in DIRETTA : i bianconeri battono i friulani e tornano in testa in attesa dell’Inter. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 La Juventus vince senza troppi problemi contro un modesto Udinese e torna provvisoriamente in cima alla classifica con 39 punti. Stasera in casa della Fiorentina l’Inter dovrà rispondere alla doppietta di Ronaldo e al goal di Bonucci che hanno messo in ghiaccio il risultato già nel primo tempo. Pussetto per la rete della bandiera friulana. 90’+5 Finisce la partita, Juventus-Udinese ...

LIVE Juventus-Udinese 3-0 - Serie A calcio in DIRETTA : ultimo quarto d’ora di partita - standing ovation per Dybala : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80′ Resta solo una sostituzione a Luca Gotti, dieci minuti al fischio finale, Juventus-Udinese 3-0. 79′ Ecco il cambio, fuori Higuain dentro Douglas Costa, cori per il “Pipita”, Ronaldo prende la fascia dal numero 21 e va a metterla al braccio di Matuidi, bella scena. 78′ Dopo due minuti di gioco fermo per una pallonata rimediata da Pussetto si ritorna a giocare, pronto ...

LIVE – Bologna-Atalanta 2-1 - Juventus-Udinese 3-0 - Milan-Sassuolo 0-0 : Serie A, i risultati di domenica 15 dicembre 2019. In campo Milan, Juventus e Inter. La Roma alle 18 contro la SPAL all’Olimpico. ROMA – Serie A, i risultati di domenica 15 dicembre 2019. Dopo i tre anticipi di ieri, la giornata continua con la sfida tra Verona e Torino. Milan e Juventus in campo alle 15. Roma-SPAL e Fiorentina-Inter a completare l’intenso programma. Ecco tutti i risultati: Hellas Verona-Torino ...

