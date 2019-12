Juventus | Paratici | «Lione? C’erano avversari peggiori»

Mercato Juventus - blitz di Paratici a Parigi e Londra : pronto il doppio colpo : Mercato Juventus – Il calcioMercato entra nel vivo. Giorni di lavoro molto intensi per la Juventus che sembra entrare nel vivo delle manovre di calcioMercato. Non sono previsti, almeno per il momento, grandi movimenti nella finestra invernale. Ma oltre a monitorare le potenziali occasioni che si verranno a creare nelle prossime settimane, gli uomini Mercato bianconeri sono come da tradizione già al lavoro per quelli che possono essere i ...

Mercato Juventus : il giocatore apre ai bianconeri. Paratici sorride : Mercato Juventus Paratici – La Juventus è alla ricerca di rinforzi in vista della seconda metà di stagione e anche per l’annata successiva. Tanti i profili finiti sul taccuino di Paratici, con uno in particolare attualmente in Premier League. I bianconeri cercano di rinforzare il centrocampo: occhi in casa Chelsea, con un pupillo di Sarri sulla lista della spesa. Mercato Juve: Kanté apre ai bianconeri Secondo le ultime indiscrezioni ...

Mercato Juventus - da Chiesa ad Haaland : pronto il piano di Paratici : Mercato Juventus – Il calcioMercato non si ferma mai. Fabio Paratici continua a lavorare per rendere grande il futuro della Juventus. Dopo De Ligt e Ronaldo, i bianconeri non vogliono fermarsi, puntando a tanti colpi da 90 ma anche a giovani promettenti. Puntare su giovani talenti, dando uno sguardo al futuro. Sembra essere questo l’obiettivo della Juventus in vista delle prossime sessioni di Mercato. Tanti i nomi sul taccuino della ...

Hakimi Juventus - Paratici a caccia di un terzino : due nomi nella lista : Hakimi Juventus – Paratici è stato chiaro in più occasioni: a gennaio la Juventus non farà acquisti, salvo possibili occasioni. Questo però non significa che i bianconeri resteranno con le mani in mano in attesa della prossima estate. La dirigenza bianconera è già al lavoro per pianificare i colpi in vista della prossima stagione e qualcosa potrebbe accadere sugli esterni di difesa.Uno dei nomi da tempo accostato ai bianconeri è quello di ...

Mercato Juventus : Paratici preoccupato - un club spagnolo su un obiettivo : Mercato Juventus – La Juventus è alla ricerca di rinforzi in vista della seconda metà di stagione. I bianconeri guardano ogni reparto, con un gioiellino del calcio europeo finito sulla lista della spesa di Paratici. La “Vecchia Signora” guarda in casa Dinamo Zagabria, ma stando alle ultime indiscrezioni iberiche ci sarebbe anche una squadra spagnola su un obiettivo. Mercato Juve: per Olmo c’è anche ...

Mercato Juventus : proposto un terzino. La risposta di Paratici : Mercato Juventus Paratici – La Juventus è alla ricerca di rinforzi in vista della prossima finestra invernale di Mercato. Priorità al centrocampo e all’attacco, ma nelle ultime ore si starebbero valutando profili anche in difesa. Paratici osserva in casa delle big, con un identikit tracciato che porta a un giocatore francese attualmente in Ligue 1. Mercato Juve: proposto Kurzawa, Paratici dice no Secondo le ultime indiscrezioni ...

Calciomercato Juventus - Paratici spiazza tutti : arriva la dichiarazione sul mercato di gennaio! : Calciomercato Juventus- Tanti infortuni e una nuova dichiarazione di Paratici che spiazza tutti, soprattutto in vista dell’imminente sessione di mercato invernale. Il direttore sportivo bianconero, intervistato nel pre partita di Bayer Leverkusen-Juventus, ha colto l’occasione per rimarcare il suo punto di vista in ottica gennaio. Il ds bianconero ha ammesso: “Come detto più volte, abbiamo una rosa molto competitiva. A ...

Juventus - Paratici : «Rosa completa - non opereremo sul mercato» : Le parole del direttore sportivo Fabio Paratici sulla situazione legata al mercato dei bianconeri poco prima della sfida col Leverkusen Fabio Paratici, intervenuto nel pre-partita di Bayer Leverkusen-Juventus, ha dichiarato che i bianconeri non effettueranno acquisti nella finestra di mercato di gennaio. Ecco le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport. «Come ho già detto altre volte abbiamo una rosa molto competitiva, completa. Abbiamo Emre Can, ...

Juventus - Paratici : «Bayer Leverkusen sta facendo bene. Ha giovani interessanti» : Fabio Paratici, dirigente della Juventus, è intervenuto nel pre partita della sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen Ecco le parole di Fabio Paratici ai microfoni di Juventus TV a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il Bayer Leverkusen. «Ci aspettiamo una bella gara, siamo contenti di arrivare con la qualificazione già in tasca. Ma giocheremo con le motivazioni delle altre partite. In ogni modo giocare la ...

Mercato Juventus : brutte notizie dall’Inghilterra. Beffa per Paratici : Mercato Juventus Paratici – La Juventus ha come obiettivo primario in vista di gennaio quello di rinforzare la mediana. Diversi i nomi sul taccuino di Paratici, ma solo uno avrebbe convinto il dirigente bianconero. Eriksen è l’identikit tracciato dalla società, ma dall’Inghilterra arriva la doccia fredda in merito all’affare. Le notizie sono clamorose, con il Manchester United che potrebbe sorpassare la “Vecchia ...

Mercato Juventus : Paratici sfida l’Inter per il centrocampista : Mercato Juventus – La Juventus è in cerca di rinforzi in vista della seconda metà di stagione. I bianconeri starebbero cercando di regalare a Sarri un innesto in attacco, e momentaneamente gli occhi di Paratici sono rivolti al Salisburgo. Haaland è già sul taccuino del dirigente della Juve, ma stando alle ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport il talento esploso in Champions non sarebbe l’unico finito sulla lista. Mercato Juve: ...

Mercato Juventus : sorpresa Paratici. Sarri approva l’eventuale acquisto : Mercato Juventus – Arrivano novità importanti sul fronte acquisti in casa Juventus. La società bianconera è a lavoro con l’intenzione di migliorare e ringiovanire la rosa da mettere a disposizione del tecnico Maurizio Sarri. L’ultimo nome in ordine di tempo, accostato alla squadra piemontese, è quello di una vecchia conoscenza della Serie A ed in particolare della Roma. Mercato Juventus: Paratici è a lavoro per Emerson ...

Mercato Juventus : c’è l’offerta importante - Paratici preoccupato : Mercato Juventus – La Juventus è in cerca di rinforzi in vista della seconda metà di stagione. Sarri vorrebbe un innesto a centrocampo, con un profilo che da tempo sarebbe finito sulla lista di Paratici. Brutte notizie dall’Inghilterra: una big sarebbe in vantaggio sui bianconeri, con la prima offerta già ricevuta dall’obiettivo di Mercato della “Vecchia Signora”. Mercato Juve: United in pressing su Eriksen, ...

Haaland Juventus - blitz di Paratici : offerta importante dei bianconeri : Haaland Juventus – Alla Juventus c’è una dirigenza che invece lavora ininterrottamente per cogliere eventuali occasioni per il presente ed il futuro. Una pianificazione continua, che porta i dirigenti bianconeri a muoversi su più profili alla ricerca del tassello giusto cui poi dare l’assalto. Ed in quest’ottica uno dei nomi da tenere sotto osservazione è quello del nuovo fenomeno norvegese Herling Braut Haaland sul quale ...