Juventus | Nedved | «Ci sentiamo forti per poter affrontare grandi squadre» VIDEO

(Di lunedì 16 dicembre 2019), dopo il sorteggio che vedrà i bianconeri contro il Lione Pavelha commentato anche in zona mista Un buon sorteggio ma bisogna andare con i piedi di piombo. Questo è il pensiero diche ha ribadito il concetto anche in zona mista. «Meglio dello scorso anno ma siamo molto prudenti e attenti, dipende molto da come arriva la squadra. Laha la Champions come obiettivo concreto, ciabbastanzapereuropee. Siamo solo agli ottavi, ci concentriamo sul Lione anche se non l’abbiamo studiato perché eravamo convinti di andare in Inghilterra». Leggi su Calcionews24.com

