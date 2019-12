Juventus Lione | Juninho | «Loro favoriti ma non abbiamo già perso» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019)Pernambucano ha parlato del suoche incontrerà la: «Per vincere servirà una giornata perfetta» Laincontrerà ilnegli ottavi di Champions League, e il dirigente dei francesiPernambucano ha commentato il sorteggio. Come riportato da TuttoMercatoWeb, il brasiliano ha affermato: «La Juve è un mix di lavoro e qualità. Parliamo di una squadra fortissima, con Cristiano Ronaldo, uno dei migliori giocatori della storia del calcio». «La difesa è solida, l’attacco micidiale e il centrocampo creativo. I bianconeri sono, questo non vuol dire chegiàma per vincere servirà una giornata perfetta, con il nostro portiere che para tutto e con le occasioni sfruttate al massimo». Leggi su Calcionews24.com

forumJuventus : La Juventus affronterà IL LIONE! ???? #UCLdraw #ForzaJuve #FinoAllaFine - GoalItalia : Pavel Nedved e la Juventus accolgono con il sorriso l'abbinamento con il #Lione ???? #UCLdraw - tancredipalmeri : L'Ottavo con il Lione permette alla Juventus di concentrarsi sul campionato e strappare prima che arrivino i Quarti… -