Juventus Lione | bianconeri fortunati per due motivi | Sarri sorride

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di lunedì 16 dicembre 2019)– Dalle urne di Champions League, viene fuori un sorteggio molto favorevole per i. La squadra guidata da Mauriziopuò così considerarsi fortunata per due; il primo è che la sorte ha deciso per abbordabile tra le avversarie in lizza. L’urna benevola, permetterà quindi alladi affrontare ilcon la grande consapevolezza che le possibilità di superare il turno sono tante. Importante, però, non sottovalutare l’avversario., Garcia non avrà il migliore dei suoisarà un ottavo di finale semplice ma solo all’apparenza; la sfida che andrà in scena sarà pur sempre un turno ad eliminazione diretta nel quale tutto può accadere. Obiettivo dichiarato della squadra piemontese è quello di arrivare il più lontano possibile nella principale competizione continentale. “Dea bendata” che ...

forumJuventus : La Juventus affronterà IL LIONE! ???? #UCLdraw #ForzaJuve #FinoAllaFine - juventusfc : Ancora su #UCLDraw ?? ?? Focus sull' @OL: - GoalItalia : Pavel Nedved e la Juventus accolgono con il sorriso l'abbinamento con il #Lione ???? #UCLdraw -