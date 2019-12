Jumanji - The Next Level primo al box office USA con 60 milioni | male Richard Jewell di

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 dicembre 2019)- Theipoteca il boxUSA pre-natalizio con una partenza da 60, delusione perdi Clint Eastwood.- Theconquista ilposto al boxUSA segnando un esordio da 60di dollari raccolti in 4.227 sale, con una media per sala di 14.218 dollari. Il sequel giocoso rivede protagonista la gang delfilm (Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gill), ma stavolta il gioco è cambiato. Spencer, determinato a rimettere in sesto il gioco, ha tenuto con sé alcuni pezzi di, all'insaputa dei suoi amici. Mentre si trova nel seminterrato di suo nonno, però, il ragazzo verrà nuovamente risucchiato in. Quando Bethany, Fridge e Martha arrivano ...

