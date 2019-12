Judo, i ranking olimpici aggiornati (16 dicembre). La situazione degli italiani: 6 qualificati e 2 in bilico (Di lunedì 16 dicembre 2019) Con il Masters di Qingdao si è conclusa ufficialmente la stagione 2019 del Judo internazionale ed è arrivato dunque il momento di scoprire la situazione dell’Italia nel percorso di qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Ricordiamo che i primi 18 atleti del ranking di ciascuna categoria potranno volare sicuramente in Giappone con il limite di un solo partecipante per ogni Nazione (non considerando il Giappone, che ha uno slot riservato in ogni evento in qualità di Paese ospitante), mentre per gli altri ci sarebbe una seconda chance rappresentata dagli ulteriori 100 pass complessivi da assegnare su base continentale (in ogni caso al massimo uno per ogni Paese). L’Italia attualmente, a sei mesi dalla scadenza del periodo di qualificazione (31 maggio 2020), potrebbe contare su un contingente di sei atleti da schierare per le gare olimpiche della Nippon Budokan Arena di Tokyo. ...

Leggi la notizia su oasport

Altre notizie : Judo i ranking ...