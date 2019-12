Joker | Todd Phillips Ho saputo che Joaquin Phoenix aveva accettato solo quando l' ho

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il regista diha ammesso di avercheil ruolo di Arthur Fleckdopo averlo visto spuntare all'improvviso alla prova costumi. Il regista di, ha confermato quanto sia stato difficile convinceread accettare il ruolo svelando di averdel suo sìdopo averlo visto alla prova costumi. Le intemperanze didentro e fuori il set dihanno confermato il carattere complesso e la natura schiva dell'attore, diffidente nei confronti dello star system e del cinema di genere. Il registaè tornato a parlare di come non sia stato semplice convinceread accettare il ruolo di Arthur Fleck in un incontro tra registi a Los Angeles. Ecco le sue ...

