Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Da We go together a Hopelessly Devoted to You. I protagonisti disono tornati didopo 41 anni cantando e ballando le canzoni del film cult e indossando dii vestiti di scena. Sul palco del Coral Sky Amphitheatre di West Palm Beach, in Florida sono saliti sia, nei panni di Sandy che, in quelli di Danny. Era ladal 1978. Video Twitter L'articolodiper ladel. E tornano a cantare con i costumi di scena proviene da Il Fatto Quotidiano.

TutteLeNotizie : John Travolta e Olivia Newton-John di nuovo insieme per la prima reunion del cast Grease. E… - NerdcomikIt : RT @DjChiamaItalia: Grease, il ritorno dopo 41 anni: John Travolta e Olivia Newton-John eterni 'Danny e Sandy' - Cristian_Gi_LI : RT @DjChiamaItalia: Grease, il ritorno dopo 41 anni: John Travolta e Olivia Newton-John eterni 'Danny e Sandy' -