John Frusciante è tornato tra i Red Hot Chili Peppers

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Per i fan dei Red Hot, non poteva esserci un regalo migliore di questa notizia:nel gruppo. È quanto circola da ieri sera, attraverso un annuncio dai profili social ufficiali della band. «I Red Hotannunciano che stiamo prendendo strade diverse dal nostro chitarrista degli ultimi dieci anni, Josh Klinghoffer. Josh è un musicista meraviglioso che rispettiamo e amiamo. Siamo profondamente grati per il tempo passato con lui e gli infiniti doni che ha condiviso con noi», dice la prima parte del messaggio, che poi continua con la vera bomba: «Vogliamo anche annunciare, con grande gioia e entusiasmo, che Jacksi è riunito al gruppo» La notizia del ritorno dinei Red Hotè molto più di un regalo di Natale per i fan, ma di un evento importante sull'intera decade che volge al termine con la fine del ...

