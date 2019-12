John Frusciante è rientrato nel gruppo per la seconda volta dopo 10 anni L' annuncio

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Una notizia tanto sperata quanto inattesa per milioni di fan:si riprende la chitarra dei Red Hot Chili Peppers. Il grande ritorno del musicista è stato annunciato con una storia su Instagram dalla band: “Annunciamo anche, con grande entusiasmo e di cuore, cherientra nel nostro”.riprende quindi il posto che aveva lasciato solo temporaneamente a Josh Klinghoffer, a cui è stato dedicato un affettuoso ringraziamento: “I Red Hot Chili Peppers annunciano l’addio al nostro chitarrista degli ultimi dieci, Josh Klinghoffer. Josh è uno splendido musicista che rispettiamo e a cui vogliamo bene. Siamo molto grati per il tempo trascorso insieme”, classe 1970, è entrato nella band californiana per la primaa 18e si è separato da Anthony Kiedis e ...

