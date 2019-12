Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Se l’amore non è eterno, nel caso dipoco ci manca: 106lui, 105 lei, sono entrati nel Guinness dei primati come i coniugi ancora in vita rimasti sposati più a lungo. Il 22 dicembre il signore e la signora Henderson festeggeranno a Austin 80di matrimonio, le “nozze di quercia”. La scintilla è scoccata nel 1934, durante una lezione di zoologia all’università del Texas: i posti in classe erano assegnati in base all’ordine alfabetico eHenderson, giocatore di football, era capitato proprio dietro aCurtis, appena arrivata dall’Iowa. Dopo cinqueinsieme.ha detto “sì” ail 22 dicembre 1939. La cerimonia è stata molto intima, con due soli ospiti, prima di partire in luna di miele in un hotel di San Antonio. Lanon ha avuto figli: “C’è chi dice che è per questo ...

FQMagazineit : John e Charlotte, la coppia di sposi più anziana al mondo: marito e moglie da 80 anni - Noovyis : (John e Charlotte, la coppia di sposi più anziana al mondo: marito e moglie da 80 anni) Playhitmusic - - TutteLeNotizie : John e Charlotte, la coppia di sposi più anziana al mondo: marito e moglie da 80 anni -