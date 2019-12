Italia 1 | lunedì 23 dicembre sarà Amoroso Day per festeggiare i 10 anni di carriera della

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Alessandra1 avrà il volto di Alessandraper un giorno.23la cantanteinfatti ‘ospite fissa’rete diretta da Laura Casarotto, con incursioni ed interventi nel corso dell’intera giornata, fino all’appuntamento in prima serata con 10di Alessandra– 10, Io, Noi, lo speciale che celebrerà i suoi primi diecidi. Una sorta diDay, che vedrà la salentina inserirsi nella programmazione di1 per lanciare a modo suo, come fosse una ’signorina buonasera’, i principali appuntamentirete, da I Simpson a Studio Aperto, dal meteo ai film. Alle 18.25, qualche minuto prima del telegiornale,invece presentato in anteprima il videoclip di Immobile 10+1, il brano che nel 2008 l’ha lanciata nel panorama musicaleno e che ora torna in ...

