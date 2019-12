Istat | sempre più italiani si trasferiscono all’estero | il 53% è diplomato o laureato

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Per la prima volta cala il numero di immigrati che dall’Africa arrivano in Italia, mentre i connazionali che decidono di trasferirsi all’estero sono aumentati dell’1,2% rispetto al 2017. Sono i dati del report sull’immigrazione dell’, che conferma il trend certificato da anni dei ‘cervelli in fuga’. Nel 2018 infatti le cancellazioni anagrafiche per l’estero sono state 157 mila: di queste, quasi tre su quattro riguardano emigrati(117 mila, +1,9%). Guardando invece alle iscrizioni anagrafiche dsono state circa 332mila, per la prima volta in calo rispetto all’anno precedente (-3,2%) e nel 2018 il calo degli immigrati in Italia provenienti dall’Africa è pari al -17%. In tutto sono 816mila glitrasferitinegli ultimi 10 anni. Considerando il livello di istruzione posseduto al momento della partenza, nel ...

