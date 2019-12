Istat | aumentano gli italiani che lasciano il Paese | mentre sono in calo gli immigrati

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Lo comunica un rapporto dell'sulle migrazioni: nel 2018157mila le emigrazioni registrate, cioè l'1,2% in più rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda invece le immigrazioni, questeper la prima volta inrispetto al 2017 (-3,2%). In particolare,diminuite le immigrazioni dal continente africano. Vediamo il quadro nel dettaglio.

