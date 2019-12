Inzaghi-Nesta | anniversario mondiale in vista della super sfida

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sabato saranno avversari, ma dov’eranoesattamente dodici anni fa? Risposta: a Yokohama, in Giappone, a giocarsi un’altra fetta di storia nella loro meravigliosa carriera da calciatori. Quel giorno il Milan, fresco campione d’Europa dopo la finale di Champions vinta ad Atene contro il Liverpool, era impegnato nella finale delper club con gli argentini del Boca Juniors. Era il 16 dicembre 2007, i rossoneri si imposero 4-2 e nel tabellino ci fu spazio per tutti e due glinti del prossimo sabato. L’allenatore giallorosso mise a segno una doppietta, ma la rete dinon fu da meno, in quanto utile a riportare in vantaggio gli uomini di Ancelotti siglando il 2-1 dopo il momentaneo pareggio di un Rodrigo Palacio ancora giovanissimo. Una delle pagine più gloriosestoria del ...

