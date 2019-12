Inzaghi il Benevento e la serie A | il pensiero del tecnico giallorosso

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Ilmacina punti e non accenna a fermarsi, ma Filippocontinua a predicare calma. L’allenatoreha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport sia del suoche del Milan e dellaA: “In campionato stiamo facendo qualcosa di importante, ma so bene come vanno le cose in questo ambiente. Non ci è stato dato nessun premio ancora, il campionato di B è lungo e difficile da decifrare perché c’è sempre qualche squadra che può iniziare a fare molto bene – ha dichiarato– Non mi sorprende vedere due neopromosse come Pordenone ed Entella così in alto, ma anche compagini come Empoli e Frosinone possono recuperare punti con il passare delle giornate. Sabato sarà molto emozionante ritrovare Nesta”. Sul Var ilsi era già espresso, ma ...

