Inter | incontro con l’agente di Ferreira | i dettagli

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’ha incontrato l’agente didel River Plate: ie la formula dell’operazione L’pensa al futuro. Si è registrato oggi uncon Marcelo Simonian, agente di Cristiandel River Plate, per valutare la possibilità di un trasferimento in nerazzurro già a gennaio. Difficile, considerando la volontà dei nerazzurri di non inserire l’obbligo di riscatto negli accordi. Si ragiona per l’estate, dunque: sul centrocampista classe ’99 pende una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com

AlitoVil : RT @LucaBendoni: #Inter, oggi incontro tra #Ausilio e il procuratore #Simonian in un noto albergo del centro. Si tratta per #Ferreira del #… - LucaBendoni : #Inter, oggi incontro tra #Ausilio e il procuratore #Simonian in un noto albergo del centro. Si tratta per #Ferreira del #RiverPlate - ApCalciomercato : Calciomercato Inter, nome a sorpresa per il centrocampo -