Infortunio Szczesny | il portiere resta a riposo | il comunicato della Juventus

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019)– Si ferma per un problema fisico Wojciech. Lieve risentimento muscolare al pettorale destro accusato dall’estremo difensore bianconero. Ilpolacco, assente nell’ultima partita disputata con l’Udinese, ha svolto gli esami questa mattina al JMedical: “Le condizioni del giocatore – si legge nelpubblicato sul sitosocietà bianconera – verranno monitorate giorno per giorno”.in dubbio la sua presenza nell’anticipo di mercoledì sera a Genova contro la Sampdoria, mentre non ci dovrebbero essere problemi per il suo rientro in Supercoppa Italiana contro la Lazio.L'articolo, il: ilCalcioWeb.

romeoagresti : #Juventus: per #Szczesny lieve risentimento al muscolo pettorale destro. Verrà monitorato giorno per giorno ???? ??… - sportli26181512 : Infortunio Szczesny, risentimento a muscolo pettorale destro: a rischio per Samp-Juve: Il portiere si è sottoposto… - LorenzoPuliga : RT @romeoagresti: #Juventus: per #Szczesny lieve risentimento al muscolo pettorale destro. Verrà monitorato giorno per giorno ???? ?? https… -