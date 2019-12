Incidente Venezia | schiacciato dal camion muore a 21 anni | FOTO

Leggi la notizia su viagginews

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Altro grave: nella provincia del capoluogo veneto perde la vita un giovanissimo che è andato a schiantarsi contro un tir. Fine orrenda. Gravepresso. Il fatto è successo questa mattina e purtroppo ha portato alla morte di un giovane. La vittima è un ragazzo di soli 21, che è … L'articolodala 21è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Archeostellina : Ancora un incidente a San Donà, la strage di ragazzi non si ferma: muore a 21 anni - nuova_venezia : Ancora un incidente a San Donà, la strage di ragazzi non si ferma: muore a 21 anni - mattinodipadova : Ancora un incidente a San Donà, la strage di ragazzi non si ferma: muore a 21 anni -