Inchiesta Open | la difesa di Carrai “schiera” tre professori tra cui Giovanni Maria

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’avvocato, Alberto Bianchi, ex presidente della Fondazione, indagato per finanziamento illecito e traffico di influenze, ha rinunciato al ricorso davanti al Tribunale del riesame di Firenze contro le perquisizioni e sequestri ordinati dai pm che indagano sulla ex cassaforte di Matteo Renzi. Ha schierato il parere di ben treladi Marco, imprenditore e amico dell’ex premier, indagato in quanto consigliere dell’ente finito nel mirino della Guardia di finanza. Nell’atto, discusso dagli avvocati Massimo Dinoia e Filippo Cei, viene contestata l’interpretazione degli inquirenti fiorentini, secondo i qualisarebbe stata un’articolazione di partito, ipotesi alla base dell’indagine per finanziamento illecito. Una ipotesi contestata – in più sedi – anche dal leader di Italia Viva. Laha depositato un parere pro ...

fattoquotidiano : 'COSÌ SI VENDEVANO LEGGI A CHI PAGAVA' Le nuove carte dell'inchiesta sulla Fondazione Open, oggi #14dicembre in… - reportrai3 : A #Report domani (lunedì) ore 21.20 @RaiTre l'inchiesta sul caso #Csm, che ha coinvolto alte sfere della magistratu… - fanpage : Fondazione Open, da cassette di sicurezza ad Airbus in affitto: i 'segreti' emersi dall'inchiesta -