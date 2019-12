Incendio alla Regione Lazio | evacuati gli uffici

Leggi la notizia su agi

(Di lunedì 16 dicembre 2019)nella sede della, sulla via Cristoforo Colombo a Roma. Poco prima delle 18 sono divampate le fiamme nell'archivio collocato in un seminterrato in via Rosa Raimondi Garibaldi. Il fumo si è subito diffuso ai piani superiori che ospitano gli assessorati. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, hanno deciso di evacuare sia la Palazzina B che le altre due, compresa quella che ospita il presidente della. I pompieri hanno bloccato il traffico sulla strada.

