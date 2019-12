In Italia - Diminuiscono gli incidenti | ma aumentano quelli mortali

Leggi la notizia su quattroruote

(Di lunedì 16 dicembre 2019)gli, ma aumenta latà: è il quadro che ci restituisce uno studio ACI-Istat sulla sicurezza stradale in. Le stime si basano sui dati preliminari dei primi sei mesi del 2019 e registrano un calo dei sinistri con lesioni (-1,3%), come pure dei feriti (-2,9%) rispetto allo stesso periodo del 2018. Allo stesso tempo, però, le vittime sono salite dell1,3%.Le statistiche. Dal 1 gennaio al 30 giugno scorso, calcolano ACI e Istat, glisono stati 82.048: una media di 453 al giorno, o di 19 ogni ora. Questi hanno causato 1.505 morti (uno ogni tre ore) e 113.765 feriti. In particolare, laumento dei decessi è riscontrato sulle autostrade (oltre il 25%) e sulle strade extraurbane (in aumento dello 0,3%). Sulle strade urbane, invece, le vittime sono calate del 3%.Le principali violazioni. Passando allanalisi delle contravvenzioni più ricorrenti, eccesso ...

