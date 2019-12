In Fortnite arrivano le spade laser ed i giocatori abbandonano le altre armi per fare

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L'evento live di Star Wars di questo fine settimana ha aggiunto lee ora i fan si stanno divertendo con loro. L'aggiunta dell'elegante arma Jedi di Star Wars consente alcuni duelli ad alta intensità. Utilizzandone uno, puoi attaccare e parare, bloccare il fuoco dell'arma euna specie di tiro speciale.In effetti, alcuni fan sono diventati Jedi completi e usano solo. In un breve video, pubblicato sul Reddit dida Sucboy, gli ultimi duesu 100 lasciano cadere le loroper scontrarsi a testa a testa in un duello fino alla morte per la preziosa Vittoria Roiale. Sucboy ha finito per vincere il duello, segnando la sua prima vittoria della stagione.A differenza didel passato, la spadaè disponibile per piùe in tutte le modalità. Ci sono anche diverse varietà, quindi potete giocare con la lama blu di Rey, ...

PlayStationBit : Arrivano nuove skin ispirate a #StarWars per festeggiare una nuova denuncia che @EpicGames dovrà affrontare. Stavol… - infoitcultura : Fortnite, arrivano le spade laser dopo l’evento di Star Wars - MicheleRagone26 : #Fortnite, arrivano le spade laser dopo l’evento di Star Wars -